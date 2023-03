Zweeds koningspaar condoleert president Griekenland na treinramp

Koning Carl Gustaf en zijn vrouw koningin Silvia van Zweden hebben een condoleancetelegram gestuurd naar de Griekse president Katerina Sakellaropoulou. Daarin betuigen ze hun medeleven met de slachtoffers van de treinramp van woensdag in dat land.

“De koningin en ik willen ons diepste medeleven betuigen over het tragische verlies aan mensenlevens door de treinbotsing bij Larissa”, schrijft Carl Gustaf. “We willen onze oprechte deelneming betuigen aan de families van de slachtoffers en aan het Griekse volk.”

Een vrachttrein en een passagierstrein reden met snelheden tot 160 kilometer per uur over hetzelfde spoor toen ze frontaal in botsing kwamen. Door de enorme knal vlogen de inzittenden door de rijtuigen en ontstond er een grote brand. Er zijn zeker 46 doden gevallen.

Bij het ongeluk zijn ook veel gewonden gevallen. Ook voor hen hadden de Zweedse royals een boodschap. “Onze gedachten zijn ook bij de gewonden en we wensen hun een volledig herstel toe”, laat het paar weten.