Zweedse koning Carl Gustaf viert verjaardag op nieuw balkon

De Zweedse koning Carl Gustaf viert zondag zijn 77e verjaardag. Ter gelegenheid van de festiviteiten neemt de koninklijke familie zondag voor het eerst het nieuwe balkon aan de westelijke zijde van het kasteel in Stockholm in gebruik.

Rond half twee zal de koning met zijn gezin op het nieuwe balkon verschijnen om naar het publiek te zwaaien. Het balkon is onlangs, 270 jaar na de bouw van het kasteel voltooid, meldt het Zweedse koninklijk huis op de website. Het balkon stond weliswaar al op de originele bouwtekeningen van de architect, maar werd nooit gebouwd. Vooruitlopend op de viering van vijftig jaar koningschap door Carl Gustaf in september is het balkon nu toch gerealiseerd.

De verjaardag van Carl Gustaf wordt traditiegetrouw gevierd met demonstraties van verschillende onderdelen van het Zweedse leger. De muziekband van de marine voert een muzikaal programma uit en om 13.00 uur klinken er zoals altijd op deze dag 21 saluutschoten.