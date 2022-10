Zweedse kroonprinses Victoria bezoekt Hof van Beroep in Göteborg

De Zweedse kroonprinses Victoria en prins Daniel hebben een bezoek gebracht aan het Hof van Beroep in Göteborg. Tijdens de rondleiding in de rechtbank kregen de kroonprinses en prins een presentatie over de geschiedenis en werkwijze.

Ook werd woensdag met een ceremonie stilgestaan bij het 50-jarig jubileum van het Hof van Beroep. De rechtbank behandelt zaken die eerder door een bestuursrechter zijn behandeld.

Het Hof van Beroep in Göteborg werd op 11 oktober 1972 ingehuldigd door de toenmalige kroonprins Carl Gustaf, inmiddels de langst regerende koning van Zweden.