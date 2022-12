Zweedse royals krijgen informatie over winnaars Nobelprijzen

Het Zweedse koningspaar heeft dinsdag een presentatie bijgewoond over de winnaars van de Nobelprijzen van dit jaar. Ook kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel en prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia waren erbij aanwezig.

De royals kregen te horen wie de winnaars precies zijn en om welke prestatie ze de prijs in de wacht hebben gesleept. Dat is voor de leden van de koninklijke familie belangrijk, want tijdens de feestelijkheden rond de uitreiking van de Nobelprijzen komen ze veelvuldig in contact met de winnaars. Tijdens het Nobeldiner bijvoorbeeld worden de royals gekoppeld aan een van de laureaten. Bovendien reikt koning Carl Gustaf enkele van de prijzen uit.

De presentatie werd geleid door Vidar Helgesen van het Nobelcomité. Hij kreeg hulp van wetenschappers van het Karolinska Instituut en een van de leden van de Zweedse Academie. Die organisatie beslist ieder jaar wie de Nobelprijs voor de Literatuur krijgt.