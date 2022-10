Zweedse royals maken kennis met nieuwe premier en zijn regering

Koning Carl Gustaf en kroonprinses Victoria hebben dinsdag kennisgemaakt met de nieuwe regering van hun land. Nadat maandag Ulf Kristersson tot premier was gekozen, stelde de conservatieve politicus zijn ministersploeg voor aan de royals.

De ontmoeting vond plaats in het koninklijke slot in Stockholm. Nadat de ministers, de premier en de voorzitter van de Zweedse Riksdag in de zaal waren aangekomen, betraden Carl Gustaf en Victoria de zaal. Ze werden voorgesteld aan alle ministers. Daarna leidde Carl Gustaf een korte vergadering.

Blikvanger in de nieuwe regering is de 26-jarige Romina Pourmokhtari. Zij wordt de nieuwe Zweedse minister van Klimaat en Milieu. De vrouw met Iraanse wortels is dan het jongste kabinetslid tot nu toe van het Noord-Europese land, dat met de 19-jarige Greta Thunberg een wereldberoemde klimaatactiviste kent.