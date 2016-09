Koning peetvader van prins Carlos jr.

Koning Willem-Alexander en zijn gezin zijn zondag in de kathedraal van het Italiaanse Parma bij de doop van prins Carlos jr., de zoon van zijn neef prins Carlos de Bourbon de Parme en diens vrouw prinses Annemarie. De koning is één van de peetouders van de in april geboren toekomstige hertog van Parma en Piacenza, de titels die zijn vader prins Carlos sinds 2010 voert.

De komst van de koning en andere leden van de koninklijke familie was vooraf geheim gehouden. De doop zelf werd ook pas zaterdag officieel bekendgemaakt. Dat gebeurde tijdens een mis van de Ordine Constantiniano di San Giorgio, de aloude ridderorde van Parma, waar de baby aan de leden van de orde en de congregatie werd gepresenteerd.

Prins Carlos Enrique Leonard werd in de Duomo van Parma gedoopt door de bisschop van Parma, Enrico Solmi. Naast de koning waren ook Dom Duarte Pio, de Portugese troonpretendent, prinses Maria de las Nieves van Bourbon-Parma, Javier Lubelza Roca en Lodewijk Gualthérie van Weezel doopouder.

Carlos is het derde kind van Carlos en Annemarie, die eerder al twee dochters kregen. Volgens de dynastieke regels van het Huis Bourbon-Parma is Carlos echter de troonopvolger en niet zijn zusjes Luisa Irene en Cecilia.

