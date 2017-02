UTRECHT – Koningin Máxima heeft woensdagmiddag een werkbezoek gebracht aan een crisisopvang in Utrecht. Ze ging langs bij Stichting De Tussenvoorziening, die al ruim twintig jaar woon- en financiële begeleiding geeft aan mensen in een kwetsbare situatie. Het bezoek stond in het teken van armoedebestrijding van dakloze gezinnen.

Máxima sprak met bewoners én kinderen over hun ervaringen in de crisisopvang. Medewerkers van De Tussenvoorziening vertelden de koningin over hun werkzaamheden. Er werd gesproken over de financiële begeleiding van de bewoners. Ook thema’s als wachtlijsten en de begeleiding van kinderen werd besproken.

De koningin trof ook een aantal voormalig daklozen, die nu als ervaringsdeskundige bij de Armoedecoalitie Utrecht werken. Dit samenwerkingsverband heeft als doel Utrechtse armoede te bestrijden en sociale uitsluiting tegen te gaan. De Tussenvoorziening neemt actief deel aan de Armoedecoalitie. Met vertegenwoordigers van de coalitie sprak Máxima over het ontstaan, de aanpak, de samenwerkingspartners en de toekomstplannen.

Het werkbezoek van de koningin sluit aan bij het thema sociaal economische participatie van het oranje Fonds. Vanaf april legt het fonds, waarvan Willem-Alexander en Máxima beschermpaar zijn, nadruk op de aanpak van armoede.