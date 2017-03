ARNHEM – Koning Willem-Alexander is eind maart bij de viering van het tienjarig jubileum van de stichting Future For Nature in dierenpark Koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Tijdens het evenement op vrijdag 31 maart worden ook de jaarlijkse Future for Nature Awards uitgereikt aan drie internationale jonge natuurbeschermers. Met de awards wil de organisatie wereldwijd de aandacht vestigen op de activiteiten van jonge natuurbeschermers. Zo hoopt men natuurbescherming te waarborgen voor de toekomst.

De winnaars worden gekozen door een internationaal selectiecomité van bekende natuurbeschermers en wetenschappers. Sinds 2008 heeft Future For Nature 27 natuurbeschermers over de hele wereld een award toegekend. De winnaars krijgen naast een beeldje ook 50.000 euro. Met het geld kunnen zij hun werk voortzetten.

Daarnaast biedt Future For Nature de winnaars een platform om hun activiteiten wereldwijd onder de aandacht te brengen en om een kennisnetwerk op te bouwen. Ter gelegenheid van het jubileum zijn bijna alle oud-winnaars ook aanwezig.