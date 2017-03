BREDA – Koning Willem-Alexander heeft donderdag een werkbezoek gebracht aan een basisschool in Breda. Hoewel veel leerlingen van de gelegenheid gebruikmaakten om een foto of hand van de koning te scoren, kwam Willem-Alexander niet voor hen. Het verrassingsbezoek stond in het teken van de docenten.

Kbs Sinte Maerte is een opleidingsschool, waar een groot deel van de opleiding van startende leerkrachten plaatsvindt op de basisschool zelf. Tijdens zijn bezoek aan de Bredase school sprak Willem-Alexander met ervaren en startende docenten.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst voerde de koning drie gesprekken. Het eerste ging over het belang van samenwerking tussen basisschool en pabo. In een volgend gesprek werd gesproken over de ontwikkeling en bijscholing van leerkrachten. Tot slot sprak Willem-Alexander met het leerkrachtenteam en begeleiders over de ontwikkeling van het onderwijsaanbod op de school, die steeds vaker passend onderwijs biedt.

Het werkbezoek van de koning sluit aan bij de Nieuwjaarsontvangst van dit jaar. In januari ontvingen Willem-Alexander en Máxima leraren uit het primair en voortgezet onderwijs op het Koninklijk Paleis in Amsterdam. In december ging de koning al langs bij het Veenlanden College in Mijdrecht.