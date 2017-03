De Britse koningin Elizabeth is toe aan nieuwe gordijnen. De negentigjarige vorstin is daarom op zoek naar een ervaren stoffeerder, blijkt uit een vacature op de website van The Royal Household.

De toekomstige stoffeerder van de koningin moet begrijpen dat gordijnen zorgen voor de ‘finishing touch’. Er is heel wat meters stof nodig; de vitrage van Buckingham Palace, Windsor Castle en St. James’s Palace moet worden verzorgd. De drie koninklijke residenties tellen meer dan duizend kamers, ieder met eigen meubilair en stoffering.

Elizabeth wil een fulltime gordijnenmaker, die aan “meerdere projecten” gaat werken en met “een groot aantal historische objecten” aan de slag moet. De koningin zoekt een “expert met ruime ervaring” en stelt hoge eisen aan het afwerkingsniveau. Kandidaten moeten dan ook niet alleen met een machine kunnen naaien, maar ook met de hand.

De uitverkoren kandidaat kan rekenen op een jaarsalaris van 22.000 pond (ruim 25.000 euro) en secundaire arbeidsvoorwaarden als een pensioenregeling. Geïnteresseerden moeten voor 7 april reageren.