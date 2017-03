APELDOORN – Prinses Beatrix heeft woensdag in paleismuseum Het Loo in Apeldoorn een tentoonstelling geopend die geheel is gewijd aan de hoeden die ze als koningin tussen 1980 en 2013 heeft gedragen. De hoed was haar bekendste ‘handelsmerk’, zo werd bij de opening uitgebreid over het voetlicht gebracht. Hoeden waren onlosmakelijk verbonden met haar functioneren als staatshoofd en werd vaak gezien als handige vervanger van een kroon.

Beatrix kon met haar hoeden haar functie benadrukken. Dat maakte de gelegenheden waarbij ze als koningin geen hoofddeksel droeg ook opvallend, zei professor Ineke Sluiter in de inleiding tot de expositie ‘Chapeaux. De hoeden van koningin Beatrix’. Behalve thuis was dat bijvoorbeeld wanneer ze na een ramp of ernstig ongeluk op visite kwam. “Geen staatszaak, wel deel van haar werk als trooster”, aldus Sluiter.

Bij de aansluitende rondgang door de tentoonstelling met 111 hoeden had Beatrix, die voor de gelegenheid juist geen hoed droeg, in eerste instantie veel aandacht voor de aankleding en vormgeving. Die maakten indruk.

Het Loo denkt met de vaak unieke en opvallende hoeden dan ook een kaskraker in huis te hebben.