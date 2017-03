Koningin Máxima neemt volgende maand een kijkje in de keuken van een aantal jonge koks. De kinderchefs koken in het vijftigste Resto VanHarte, dat Máxima op donderdagochtend 20 april officieel opent in Lelystad. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekend.

In het KinderResto kunnen kinderen van acht tot dertien jaar samenkomen om te koken en te leren over voeding, bewegen en samenwerken. VanHarte wil met haar restaurants meer verbinding in de buurt creëren en daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt en aan het terugdringen van sociaal isolement.

Het initiatief, waarbij in een school of buurthuis een of twee avonden per week gezonde, betaalbare driegangendiners worden geserveerd, is Máxima niet vreemd. Ze bezocht eerder de vijftiende vestiging van Resto VanHarte in Amsterdam Noord en opende het 25e Resto VanHarte in Amersfoort.

Tijdens haar bezoek aan het Resto in Wijkcentrum Zuiderzee in Lelystad duikt de koningin niet alleen de keuken in met de kinderchefs. Ze spreekt ook met vrijwilligers. Bij de opening van het KinderResto krijgt Máxima hulp van buurtkinderen. Ook staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bij de opening.