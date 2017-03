Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de Argentijnse president Mauricio Macri en zijn vrouw Juliana Awada ook via sociale media bedankt voor hun komst naar Nederland. Ze deden dat dinsdagavond na afloop van de zogenoemde contraprestatie die het presidentieel paar aanbood in Diligentia in Den Haag.

‘Dank voor het prachtige ballet. Een mooie afsluiting van een veelzijdig staatsbezoek’, aldus koning en koningin in zowel het Spaans als het Nederlands. De theateravond vormde afsluiting van het tweedaagse staatsbezoek. Prinses Beatrix, prins Constantijn, prinses Margarita en haar man Tjalling ten Cate waren ook uitgenodigd voor de voorstelling.

Eerder dinsdag had het koningspaar de president en zijn echtgenote vergezeld bij een bezoek aan de Berghaven in Hoek van Holland. Macri had daarbij vooral oog voor de mogelijkheden die samenwerking met Nederlandse bedrijven en de haven van Rotterdam bieden voor verbetering van de haven van Buenos Aires en andere Argentijnse havens. Het gezelschap kreeg tijdens een rondvaart uitleg over verschillende terminals en de nieuwste logistiek die in de haven wordt gebruikt.