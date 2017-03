Koning Willem-Alexander heeft woensdag een verrassingsbezoek gebracht aan de Talentfabriek010 in Rotterdam. Hij kwam langs op de vestiging Natuurtalent, gelegen op een voormalig schooltuinencomplex. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Willem-Alexander sprak met de initiatiefnemers over het ontstaan, de werking en groei van Talentfabriek010. De organisatie biedt Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen om te leren en te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

De koning praatte ook met een aantal deelnemers over hun ervaringen en plannen voor de toekomst. Het bezoek werd afgesloten met een wandeling over het tuinencomplex. Onderweg sprak de koning met verschillende deelnemers over hun werk voor Natuurtalent.

De Talentfabriek010 is een van de deelnemers aan het Oranje Fonds Groeiprogramma. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.