ORANJESTAD – Aruba is een stukje nationaal park rijker. Prinses Beatrix heeft vrijdagochtend (lokale tijd) samen met minister-president Mike Eman de samenvoeging beklonken van het Spaans Lagoen bij Parke Nacional Arikok. “Het is alsof een diamant wordt toegevoegd aan een platinum ring. Het geheel is mooier dan elk van de onderdelen”, aldus de bestuursvoorzitter van het park, Greg Peterson.

Het Spaans Lagoen, dat 2 kilometer lang is en 3400 ha groot, is rijk aan vogels en sluit mooi aan bij Arikok, dat een groot deel van het eiland bestrijkt. Aan de samenvoeging is een jarenlange strijd voorafgegaan en de voormalige gouverneur Fredis Refunjol heeft achter de schermen hard gewerkt om de lagune te beschermen tegen de oprukkende commercie en economische activiteiten. “Het is soms moeilijk de balans te bewaren tussen natuurbehoud en noodzakelijke economische ontwikkelingen”, gaf ook Eman toe in zijn toespraak bij de opening.

In Beatrix had hij als koningin én beschermvrouw van de Dutch Caribbean Nature Alliance iemand die meer dan gewone interesse had in de natuurgebieden, zoals hij ook vertelde. “Ik mag niet verklappen wat er in het paleis werd besproken maar ik kan wel zeggen dat ze een enorme belangstelling had.” Eman dankte haar daarvoor. “Haar aanwezigheid hier is het bewijs van haar warmte voor ons eiland.”

Bij de aansluitende onthulling van een plaquette was het maar goed dat de prinses geen hoed op had. Die was met geen tien haarspelden op zijn plaats te houden geweest, zo sterk was de wind die over het Spaans Lagoen en Arikork waaide. Het kapsel van Beatrix bleek wel weerbestendig en de wind was als natuurlijke airco wel erg prettig onder de hete Arubaanse zon.