Koning Willem-Alexander heeft zijn eerste verjaardagscadeau al binnen. Voor aanvang van het Koningsdagconcert in het Tilburgse theater kreeg Willem-Alexander een fles kruidenbitter in zijn handen gedrukt, een fles Schrobbelèr.

Het was de Tilburgse Oranje-fan Marjo die de koning trakteerde op de kruidenbitter. ”Hij stond er even naar te kijken. Ik zeg: ‘dat is een Tilburgse lekkernij, welkom in Tilburg!'”, vertelt de gulle geefster achteraf aan het Brabants Dagblad. Koningin Máxima kreeg van Marjo een bos tulpen.

De koning en koningin woonden het Koningsdagconcert in Tilburg bij met prinses Beatrix en prins Constantijn. Onder de genodigden bevonden zich Marc-Marie Huijbregts en Gers Pardoel. Het concert wordt op 27 april uitgezonden, van 20.25 uur tot 21.15 uur op NPO2.