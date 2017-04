LONDEN – De deelnemers aan de marathon van Londen worden dit jaar koninklijk onthaald. Prins William, zijn vrouw Catherine en prins Harry wachten de renners bij de finish op. Dat maakte Kensington Palace maandag bekend.

Het trio wil de Londense marathon omdopen tot ‘marathon van de geestelijke gezondheid’. William, Kate en Harry zetten zich al langer in om het stigma rond mentale gezondheid weg te nemen. Vorig jaar lanceerde het drietal de campagne Heads Together.

William, Kate en Harry staan op zondag 23 april niet met lege handen langs de route. Alle 39.000 deelnemers aan de marathon krijgen een Heads Together-hoofdband. “Ik hoop dat jullie die allemaal met trots zullen dragen”, zegt Harry in een maandag verspreidde videoboodschap.

In aanloop naar de marathon komen de prinsen en de hertogin van Cambridge nog een aantal keer in actie om ‘team Heads Together’ te steunen. Zo woont William een vertoning van een documentaire over een aantal lopers bij, gaat Harry naar de opening van een expositie en ontvangt Kate een aantal lopers op Kensington Palace.