Het is een extra feestelijk paasweekend voor prins Maurits. De oudste zoon van prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven viert maandag zijn 49e verjaardag.

De prins, die is vernoemd naar stadhouder Maurits van Oranje, werd op 17 april 1968 geboren in Utrecht. In 1998 trouwde de prins met Marilène van den Broek. Zij hebben samen drie kinderen: Anna, Lucas en Felicia.

Prins Maurits is tijdens Koningsdag aanwezig in Tilburg.