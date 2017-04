ROTTERDAM – Ook blinde en slechtziende kinderen hebben vrijdag meegedaan aan de Koningsspelen, de speciale sportdag in aanloop naar Koningsdag. In de tuin van Het Oogziekenhuis Rotterdam deden zo’n vijftig leerlingen van de Visio-school mee aan allerlei spellen die speciaal op hun beperking waren aangepast.

Zo legden de kinderen een parcours af op een luchtkussenbaan, wierpen ze speren van foam en en deden ze mee aan een vossenjacht. Twee leerkrachten van de school hadden het initiatief genomen voor de speciale sportdag. De plek lag voor de hand, veel van de kinderen kennen Het Oogziekenhuis aangezien ze er als patiënt komen.

Voor de artsen was het ook een leuke afwisseling. “Normaal gesproken bezoeken deze kinderen ons ziekenhuis alleen als ze problemen hebben met hun ogen”, zei oogarts Jan Willem Vijlbrief.

In totaal doen in Nederland vrijdag zo’n 1,2 miljoen basisschoolkinderen mee aan de Koningsspelen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaven het startsein op een school in Veghel.