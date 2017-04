Twee creaties van Jan Taminiau worden donderdag op Koningsdag toegevoegd aan de tentoonstelling Oranje Boven in het Textielmuseum in Tilburg. Een daarvan is de koningsblauwe japon met mantel die koningin Máxima in 2013 droeg tijdens de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het tweede meesterstuk is een damasten tafellaken en vijftig bijbehorende servetten die Taminiau op verzoek van het Textielmuseum heeft ontworpen.

Het aanbieden van damasten tafelgoed aan de koninklijke familie bij een feestelijke gebeurtenis is al eeuwenlang een Tilburgse traditie. ”Ik vond het een eer dat ik door het Textielmuseum ben gevraagd om dit damasten tafellaken te ontwerpen ter gelegenheid van onze koning”, zegt Taminiau. ”Ik heb hem van kind tot koning zien opgroeien. Dat het jongetje nu onze koning is en dat we inmiddels ook allemaal een prachtige kroonprinses zien opbloeien, vind ik ontroerend en inspirerend tegelijk”, zegt Taminiau over zijn ontwerp.

Het damasten tafellaken vertelt in vijftig taferelen het verhaal van een leeuw die opgroeit, van jonge welp tot volwassen leeuw. De levensloop wordt ondersteund door details zoals het ontluiken van bloesem, de groei van de appeltjes van Oranje en de leeuwin en welpen die zich bij hem voegen.

Vitrine

Tot het einde van de tentoonstelling op 11 juni wordt er door Jan Taminiau en de productontwikkelaars nog hard gewerkt aan het geschenk voor de koning. De grootte van dit tafellaken is uniek. Nooit eerder werd in het TextielLab een laken van deze afmetingen gemaakt: 9,5 bij ruim 3 meter. Speciaal voor deze tentoonstelling is een op maat gemaakte glazen vitrine gebouwd om het proefmodel te kunnen tonen.

De inhuldingsjapon werd eerder ook al eens tentoongesteld in Paleis het Loo en het Gemeentemuseum in Den Haag.