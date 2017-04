TILBURG – De uitzending van het Koningsdagconcert in Tilburg vormt donderdagavond de afsluiting van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander op televisie. Het concert is op 3 april opgenomen in Theaters Tilburg. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en prins Constantijn woonden het concert bij.

Dit jaar werden de Oranjes getrakteerd op muziek van strijkersorkest Amsterdam Sinfonietta, het Tim Kliphuis Trio, Tom America, accordeonduo Toeac en pianist Jan Willem Rozenboom. Ook studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg leverden een bijdrage. Choreograaf Ed Wubbe maakte voor hen een choreografie op muziek van Benjamin Britten.

Het initiatief voor het concert werd in 1985 genomen door toenmalig koningin Beatrix en prins Claus. Tot en met 2013 vond het concert plaats op Paleis Noordeinde. Sinds 2014 wordt het concert georganiseerd in de provincie waar de koninklijke familie Koningsdag viert. Ieder jaar staat een andere combinatie van ensembles en artiesten centraal, die samen de grenzen tussen verschillende muzikale genres verkennen.

De uitzending begint om 21.05 uur op NPO2.