APELDOORN – Pieter van Vollenhoven heeft via Twitter al zijn ‘vrienden en vriendinnen’ dank gezegd ‘voor al uw hartelijke gelukwensen. Zéér gewaardeerd’, aldus de zondag 78 jaar geworden professor. ‘Een gezamenlijke bijeenkomst? Qua weer kan het!’, voegde hij er aan toe, wellicht verwijzend naar de jaren tot 2013 toen Koninginnedag samenviel met Pieters geboortedag, en er dus ook een publiek feest was.

Vanaf zijn intrede in de koninklijke familie in 1965 deelde Pieter zijn verjaardag met koningin Juliana en na haar aftreden hield schoonzus Beatrix 30 april in stand als nationale feestdag. Pas bij het aantreden van Willem-Alexander veranderde dat en voor Pieter was het ‘even wennen’ dat op zijn verjaardag niet langer de vlag uitging en dat hij niet meer werd toegezongen.

Kort na middernacht had Pieter al getweet over zijn verjaardag. ’30 april schijnt een prachtige dag te worden, maar voor kenners van deze dag is dat geen verrassing! Medejarigen de allerbeste wensen!’ En met een knipoog reageerde hij eerder in de week ook op een oproep op 29 april de straat op te gaan voor een klimaatmars.

‘U kunt vandaag nog even goed oefenen. Allemaal de straat op voor de Koning, maar zaterdag voor het klimaat’, twitterde Esther Oudehand. Dat verleidde Pieter tot de reactie ‘En Zondag…..? Zo maar een vraag!!’ Lof was er ook voor neef Willem-Alexander. ‘Eerlijk gezegd vind ik het verjaardagsdiner met zijn medejarigen een prachtig idee. Ook de groepsfoto met ‘een enkele nieuwsgierige’ is prima’, liet Van Vollenhoven via Twitter weten.