Prins Pieter-Christiaan vergezelt zijn ouders prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven donderdag bij de nationale militaire dodenherdenking op het militair ereveld op de Grebbeberg in Rhenen. Dat blijkt uit het draaiboek voor de plechtigheid dat Defensie bekend heeft gemaakt.

Prins Pieter-Christiaan is er trouwens niet voor het eerst. Hij woont de herdenking voor alle militairen die sinds 10 mei 1940 zijn gevallen al jaren bij. Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven gaan op 4 mei meestal ook naar de Grebbeberg, waar bij de Duitse inval in Nederland fel verzet werd geboden. Op het ereveld zijn ruim achthonderd mensen begraven.

Pieter van Vollenhoven komt ook op 5 mei in actie, wanneer hij in Wageningen de herdenking van de Duitse capitulatie bijwoont. Een week later staat hij samen met prinses Margriet ook in Canada stil bij de oorlog en de Nederlandse bevrijding die mede door de inzet van Canadese militairen tot stand kwam.