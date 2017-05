OISTERWIJK – Koningin Máxima bezoekt op 8 juni TOBROCO Machines in Oisterwijk. Het bedrijf uit de Brabantse plaats won in 2016 de Koning Willem I Prijs.

TOBROCO Machines werd opgericht in 1996 en het bedrijf maakt machines voor onder meer land- en wegenbouw en terreinonderhoud. Machines van het bedrijf zijn inmiddels in veertig verschillende landen te vinden. Tijdens haar bezoek krijgt de koningin een rondleiding door het bedrijf. Daarbij worden innovaties in het productieproces en innovaties van nieuwe machines uitgelicht.

De Koning Willem I Prijs is in het leven geroepen om bedrijven te belonen voor durf, daadkracht, duurzaamheid en doorzettingsvermogen. De prijs wordt uitgereikt door de Koning Willem I Stichting waarvan Máxima erevoorzitter is.