LONDEN – Het Britse prinsje George is dol op dino’s en stickers. Dat vertelde zijn vader prins William dinsdag tijdens een bezoek aan de jonge patiëntjes van het kankerbehandelcentrum The Royal Marsden.

William, die erevoorzitter is van het ziekenhuis, sprak met verschillende jonge kankerpatiënten. Zo raakte hij aan de praat met de driejarige Charlie Miller, die druk in de weer was met stickers. “George vindt stickers ook geweldig”, zei William over zijn driejarige zoon. “En hij houdt van dinosauriërs, hou jij daar ook van Charlie?”

Ook met de elfjarige Zak Gillard had de prins het over zijn kroost. Zak is groot fan van de Britse koninklijke familie en feliciteerde William met de verjaardag van Charlotte. De dochter van William en Catherine werd begin deze maand twee. “Dit was een unieke kans voor Zak”, zei de moeder van het kereltje tegen de aanwezige pers.

Niet alle patiëntjes waren even onder de indruk van het bezoek van William. Zo had de zesjarige Sebastian Gamble-Banas meer aandacht voor zijn computerspelletje. “Ik heb precies hetzelfde met George”, zei de prins. “Hij gaat er helemaal in op.”

William, die The Royal Marsden geregeld bezoekt, liet weten graag zijn handen uit de mouwen te steken voor het ziekenhuis. De prins werkte in 2005 korte tijd in het ziekenhuis, hij heette de patiënten toen welkom en wees hen de weg naar de behandelkamers. “Dat is lang geleden”, zei William dinsdag. “Ik vond het echt leuk om te doen. Ik ben beschikbaar op feestdagen als jullie hulp nodig hebben.”