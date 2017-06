LONDEN – Prins Harry heeft zich donderdag in lovende woorden uitgelaten over de Britse koningin Elizabeth. De 32-jarige kleinzoon vergezelde zijn oma donderdagavond tijdens de uitreiking van de Queen’s Young Leaders Awards.

Harry zei dat Elizabeth zelf ook op jonge leeftijd leider werd. Ze was 26 toen ze op de troon kwam. ”De koningin, die op zo’n jonge leeftijd de uitdaging van het leiderschap heeft aangenomen, laat ons het belang van onbaatzuchtige inzet zien”, zei Harry tijdens een toespraak in Buckingham Palace. ”Ik weet dat we allemaal streven naar de norm die zij heeft bepaald voor mensen in het Gemenebest en de rest van de wereld.”

”In binnen- en buitenland zie ik mensen, vooral jongeren, ongelooflijke dingen doen. Jonge mensen gebruiken de technologie meer dan ooit voor krachtige en goede veranderingen in hun gemeenschappen”, vervolgde Harry. ”Ze zijn creatief en innovatief en het belangrijkste is dat ze van de wereld een betere, meer optimistische en barmhartige plek maken.”

Nadat de Queen’s Young Leaders Awards waren uitgereikt, volgde een receptie in Buckingham Palace. De Queen’s Young Leaders Awards werden in 2014 voor het eerst uitgereikt.