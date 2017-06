Urk is massaal uitgelopen voor het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Het streekbezoek van het koningspaar aan het noordoosten van Flevoland begon donderdagochtend in de haven van het vissersdorp. Daar hopen honderden belangstellenden een glimp op te vangen van de koning en koningin.

Willem-Alexander en Máxima arriveerden kort voor 09.30 uur, een paar minuten eerder dan gepland, in Urk. Daar werden ze niet alleen opgewacht door inwoners van het dorp, maar ook door hele schoolklassen. In de haven wordt het koningspaar toegezongen door Geke van der Sloot en haar zangschool Geke’s Tiental. Zij zingen het speciale Koningslied dat in opdracht van de Oranjeverenigingen is gemaakt ter gelegenheid van Willem-Alexanders vijftigste verjaardag.

Veel inwoners van het koningsgezinde vissersdorp hebben de vlag uitgehangen om het koningspaar welkom te heten. In Urk bekijken Willem-Alexander en Máxima niet alleen de haven, maar ook het Maritiem Onderwijscentrum. Na een bezoek aan het Windpark Noordoostpolder zet het koningspaar het streekbezoek voort in Nagele en Dronten.