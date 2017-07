OTTAWA – Prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn zaterdag, op hun driedaagse bezoek aan Canada, in de hoofdstad Ottawa aangekomen. Daar nemen ze deel aan de festiviteiten rond de 150ste verjaardag van de vorming van Canada.

Charles had in de ochtend een onderonsje met de Canadese premier Justin Trudeau. De audiëntie vond plaats in de Rideau Hall in Ottawa, de officiële residentie van het staatshoofd van Canada, Charles’ moeder koningin Elizabeth. Camilla was daar niet bij aanwezig.

Later op de dag opent Charles een nieuw museum en zal hij ook een toespraak houden. ’s Avonds worden de prins en zijn vrouw weer verwacht in Rideau Hall. Dan vindt daar een tuinfeest plaats voor zo’n 150 genodigden, waaronder veteranen en jongeren.