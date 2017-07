Koning Willem-Alexander is op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen van de kabinetsformatie. Hij sprak woensdag met informateur Gerrit Zalm, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie praatten de afgelopen dagen in het Johan de Witthuis in Den Haag over de vorming van een nieuw kabinet. De onderhandelaars kwamen in vrijetijdskleren om de ongedwongen sfeer te onderstrepen.

D66-leider Alexander Pechtold liet dinsdag weten dat er nog geen meters worden gemaakt, maar centimeters. “Alles is besproken en heel intensief. De verschillen zijn groot. Het zijn pittige gesprekken”, zei hij.

Vrijdag wordt het overleg hervat op het Binnenhof.