HIGHGROVE – Camilla krijgt zaterdagavond een intiem verjaardagsfeest in de Orangerie op Highgrove, de residentie van haar man prins Charles. De hertogin van Cornwall wordt maandag zeventig jaar.

De party is georganiseerd door Michael Fawcett, de voormalige valet van Charles die op freelance basis nog altijd voor hem werkt. Hij regelde ook de feesten voor haar vijftigste en zestigste verjaardag.

Voor het feest zijn 250 gasten uitgenodigd. Volgens The Times zijn veel vrienden teleurgesteld dat ze geen invitatie hebben gekregen. Onder de genodigden zijn William, Catherine en Harry, maar de verwachting is dat koningin Elizabeth en prins Philip het feestje zullen overslaan.

Afgelopen maandag was er al een feest voor Camilla in Clarence House in Londen, waar vertegenwoordigers van de 89 goede doelen die ze steunt, waren uitgenodigd.