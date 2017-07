HAVELTE – Pieter van Vollenhoven is op 7 september aanwezig bij de start van Open Monumentendag. De echtgenoot van prinses Margriet verricht de opening op Landgoed Overcinge in Havelte, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Van Vollenhoven zet zich al vele jaren in voor het behoud van monumenten en Open Monumentendag. Het thema van de 31e editie is Boeren, burgers en buitenlui. De opening is onderdeel van een publieksprogramma op Landgoed Overcinge.

De Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september. Duizenden monumenten in Nederland zijn dat weekend gratis toegankelijk voor publiek. Hiermee is het één van de grootste culturele evenementen van Nederland.