De vertrekkend gouverneur-generaal in Canada, David Johnston, heeft zich woensdag niet aan het koninklijk protocol gehouden door koningin Elizabeth een handje te helpen bij het afdalen van een trap. Elizabeths persoonlijke vertegenwoordiger in Canada pakte haar bij haar elleboog, iets wat ‘not done’ is volgens de regels.

Johnston was zich ervan bewust dat hij het protocol brak. “Ik wilde er gewoon zeker van zijn dat er geen tuimelingen zouden plaatsvinden op de trap”, vertelde hij na afloop tegen CBC News. Volgens hem was het tapijt wat glibberig. “Ik dacht daarom dat het wel passend was om het protocol te breken.”

De gouverneur-generaal is niet de eerste die het nieuws haalt door het koninklijke protocol te negeren. Zo sloeg Michelle Obama in 2009 haar arm om de Queen en was er in 1992 ophef toen toenmalig Australisch minister-president Paul Keating met zijn hand Elizabeths rug beroerde.

Johnston en koningin Elizabeth woonden woensdag in Londen een receptie bij ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de vorming van de Canadese federatie in 1867. Voor prins Philip was de feestelijke bijeenkomst zijn laatste publieke optreden voor zijn, eerder dit jaar aangekondigde, pensionering.