WAVER – Prins Laurent heeft vrijdag in een geïmproviseerde toespraak een ode gebracht aan de vrouw. De Belgische prins hoopt dat er in de toekomst meer vrouwen op verantwoordelijke functies komen, meldt Belga.

“Over het algemeen hebben vrouwen niet de neiging tot egoïsme en egocentrisme, zoals de mannen”, zei Laurent in Waver, waar hij met zijn vrouw prinses Claire een Te Deum bijwoonde vanwege de nationale feestdag van België. “Daarom bewonder ik ze. Want vrouwen nemen – meer dan mannen – hun verantwoordelijkheid op. Ik hoop dan ook dat er in de toekomst meer vrouwen in verantwoordelijke functies komen.”

Dat de broer van koning Filip na afloop van de dankdienst een toespraak zou geven, was niet gepland. Na het Te Deum in de Sint-Jan-de-Doper-kerk gingen Laurent en Claire naar de feestzaal in het gemeentehuis, waar hij de loftrompet stak over vrouwen. De prins haakte met zijn uitspraken in op het vertrouwen (of het gebrek daaraan) van de bevolking in de politieke klasse.