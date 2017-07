PALMA – Koninklijke families zijn net als gewone families, met ruzies, vetes en familieleden die elkaar het liefst uit de weg gaan. De Spaanse koninklijke familie is daarop geen uitzondering. Dat betekent dat voor de jaarlijkse zomervakantie op Mallorca vooraf een schema moet worden opgesteld om te zorgen dat de deuren en ramen heel blijven.

Koningin Letizia heeft vanaf het begin van haar huwelijk met Felipe geen goede relatie met haar schoonzussen en zwagers gehad. Van die laatste twee heeft ze tegenwoordig geen last meer. Prinses Elena is gescheiden en prinses Cristina’s echtgenoot Iñaki Urdangarin is in de ban gedaan wegens zijn frauduleus gedrag. Dat betekende dat Cristina, die ook verdacht werd, ook een tijd niet meer welkom was in paleis Marivent op het vakantie-eiland.

Probleem is dat Cristina dit voorjaar is vrijgesproken. Ze zou dus zomaar kunnen aankloppen, in dezelfde week als haar zus Elena en moeder koningin Sofia. In elk geval worden haar vier kinderen samen met hun neefje en nichtje – zoon en dochter van Elena – verwacht om een weekje te gaan zeilen, onder het toeziend oog van oma Sofia.

Volgens Spaanse media is het daarna de bedoeling dat de kinderen weer opkrassen wanneer een week later koning Felipe met zijn gezin arriveert. Die logeren weliswaar in een eigen huis op het terrein van Marivent, maar het wordt beter geacht als de families niet te veel in elkaars vaarwater zitten.

Koningin Sofia is in feite de enige die met alle partijen goede banden onderhoudt. Voor het oog van de camera’s zelfs met haar echtgenoot koning Juan Carlos, wiens komst niet wordt verwacht tenzij hij de 81ste verjaardag van zijn oudste zus Pilar wil bijwonen.