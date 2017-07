LONDEN – Prins Charles wacht een hete zomer nu de Britse zender Channel 4 de knoop heeft doorgehakt over het gebruik van video-opnamen van zijn ex prinses Diana waarin ze openhartig spreekt over hun huwelijk en bijna niet bestaande seksleven. De verwachting is dat de documentaire ‘Diana in haar eigen woorden’ zeer pijnlijk zal uitpakken voor de prins, net als veel van de andere uitzendingen die zijn gepland in de aanloop naar de herdenking van Diana’s twintigste sterfdag.

Prins Charles kreeg volgens biograaf en journalist Penny Junor maandag al een voorproefje in de documentaire die ITV over de in 1997 verongelukte prinses uitzond. De uitzending was een emotionele liefdesverklaring van de prinsen William en Harry aan hun overleden en nog immer betreurde moeder, maar vader Charles kwam opvallend genoeg in het hele verhaal niet voor. ”Ze hadden toch ook wel iets aardigs kunnen zeggen over hem”, aldus Junor tegen The Telegraph.

De openhartigheid van William en Harry over hun moeder maakte het Channel 4 makkelijker te beslissen de omstreden video-opnamen van Diana uit te zenden. Het gaat om tapes die nooit bedoeld waren om openbaar te worden en Diana’s broer Earl Spencer heeft via de rechter geprobeerd de opnamen in zijn bezit te krijgen en verder gebruik te voorkomen. In Amerika is in 2004 al eens een deel vertoond, maar tot nu toe waagde geen Britse zender zich aan uitzending.

Spraakcoach

Diana oefende in 1992 en 1993 met haar spraakcoach, mede met het oog op een onthullend interview met het tv-programma Panorama. Op de bank bij coach Peter Settelen was ze openhartig. Haar huwelijksdag noemde ze bijvoorbeeld ‘de vreselijkste dag van mijn leven’. Charles, die ze voor het huwelijk slechts dertien keer had ontmoet, had geen behoefte aan seks en ze wenste dat hij samen met zijn toenmalige maîtresse (nu zijn vrouw) Camilla voorgoed uit haar leven zou verdwijnen.

De tapes werden na de dood van Diana ‘meegenomen’ door haar butler Paul Burrell en door de politie bij een huiszoeking in 2001 gevonden. Settelen behield ondanks tal van juridische procedures de rechten en heeft die nu verkocht aan Channel 4.