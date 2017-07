Laurent: dierenrechten in grondwet

BRUSSEL – Prins Laurent steunt de actie van de Belgische dierenrechtenclub Gaia om de bescherming van het welzijn en het respect voor de waardigheid van dieren in de grondwet te laten opnemen.

Laurent, de jongere broer van koning Filip en op zijn eigen manier al jaren pleitbezorger voor een beter lot voor dieren, verrichtte woensdagmiddag in Brussel de aftrap voor een landelijke campagne van Gaia die erop is gericht zoveel mogelijk mensen een petitie te laten tekenen om de dierenrechten in de grondwet te krijgen.

Er reist een zogenoemde Gaia-karavaan vanaf woensdag tot en met 12 augustus langs twaalf steden in België om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen. Dat kan overigens ook via internet.