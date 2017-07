Het Belgische festival Pukkelpop, dat elk jaar in augustus wordt gehouden in Hasselt, hoopt op de komst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. ”Majesteit heeft u onze correspondentie al ontvangen?” vroegen de organisatoren donderdag op Twitter, bij een afbeelding van de uitnodigingsbrief die enkele weken geleden aan het Nederlandse koningspaar is verstuurd.

Vooralsnog heeft de Rijksvoorlichtingsdienst nog niet bekend gemaakt dat koning en koningin zich in de periode 16-19 augustus naar de Belgisch-Limburgse hoofdstad zullen begeven, waar Pukkelpop dit jaar als motto heeft ‘Hup Holland Hup’. Het eerste openbare koninklijke optreden is pas een week later voorzien, op 24 augustus in Utrecht.

De koningshuisverslaggever van Het Nieuwsblad, Wim Dehandschutter, zei in een reactie dat de Oranjes nog wel wat in te halen hebben qua aanwezigheid op een popfestijn nu het Belgische koningspaar op de nationale feestdag 21 juli een verrassingsbezoek bracht aan Tomorrowland in Boom.