DEN HAAG – Koning Willem-Alexander is zaterdag 16 september in attractiepark Duinrell in Wassenaar te vinden. Daar woont hij de viering van het honderdjarig bestaan van de Reddingsbrigade Nederland bij.

Willem-Alexander spreekt die dag vrijwilligers en medewerkers van de reddingsbrigade over onder meer preventie, hulpverlening en hun opleiding tot lifeguard. Ook neemt de koning het boek De redder in nood in ontvangst. Dit jubileumboek gaat over de honderdjarige geschiedenis van de reddingsbrigade.

Onder de Reddingsbrigade Nederland vallen 166 reddingsbrigades uit het hele land. Vrijwilligers worden opgeleid om zowel zwemmend als varend mensen te redden van de verdrinkingsdood. Ieder jaar voeren deze vrijwilligers zo’n 9000 hulpverleningsacties uit.