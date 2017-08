LONDEN – In het Verenigd Koninkrijk is ophef ontstaan omdat prins George is bestempeld als homo-icoon. Een Noord-Ierse politicus noemt een artikel van PinkNews waarin de vierjarige zoon van prins William als een symbool van de homogemeenschap wordt neergezet “schandalig en ziek”.

PinkNews schreef het artikel eind vorige maand naar aanleiding van een in Duitsland genomen foto van George. Daarop staat het kereltje met zijn handen in zijn gezicht in een helikopter. De foto is een dag voor Georges vierde verjaardag gemaakt tijdens het bezoek dat hij met zijn vader, moeder en zusje bracht aan de Airbus-fabriek in Hamburg.

Jim Allister, leider van de Traditional Unionist Voice (TUV) partij, klom in de pen en eiste dat PinkNews het artikel offline haalde. Benjamin Cohen, de baas van de nieuwssite voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, liet de BBC weten dat niet van plan te zijn. Volgens hem was het stuk, dat werd gebaseerd op “honderden” reacties op social media, duidelijk met een knipoog geschreven.

Allister schreef het “totaal ongepast” te vinden dat “een jong kind op deze manier wordt geseksualiseerd”. De politicus dreigde naar de Independent Press Standarts Organisation (Ipso) te stappen, maar PinkNews is als digitaal mediabedrijf niet aangesloten bij de Britse perswaakhond. Cohen liet de BBC weten dat hij het “opvallend” vindt dat Allister zijn website kennelijk op de voet volgt.