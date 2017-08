AMERSFOORT – Koningin Máxima is begin oktober aanwezig bij het congres Gender & Gezondheid. Tijdens de bijeenkomst in Amersfoort staan de nieuwste ontwikkelingen in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling binnen gendersensitieve gezondheidszorg centraal.

Het congres wordt georganiseerd door WOMEN Inc., een onafhankelijk platform dat onder meer opkomt voor goede gezondheidszorg voor vrouwen. Tijdens het congres op 5 oktober delen experts, zoals artsen, zorgverleners, beleidsmakers en wetenschappers, de nieuwste inzichten binnen hun vakgebied. Ze laten zien wat er is veranderd binnen medische opleidingen en welke rol de farmacie in gendersensitief geneesmiddelenonderzoek speelt. Ook wordt er gepraat over wat er nog moet gebeuren om zorg op maat te bieden.

Máxima was vorig jaar ook al aanwezig bij een conferentie van WOMEN Inc. Toen ging het over de toekomst van de gezondheidszorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte toen bekend te investeren in onderzoek naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg.