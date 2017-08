Koningin Máxima gaat in oktober weer naar het Mauritshuis. In het Haagse museum opent ze de reizende tentoonstelling Tien topstukken on tour. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

De expositie reist van 4 oktober tot 25 maart langs zes verschillende musea in Nederland. Behalve in het Mauritshuis is de tentoonstelling ook te zien in het Fries Museum in Leeuwarden, het Twentse Welle/Rijksmuseum Twenthe in Enschede, het Van Abbemuseum in Eindhoven, het Kröller-Müller Museum in Otterlo en het Bonnefantenmuseum in Maastricht.

Tien topstukken on tour bestaat uit kunstwerken van onder meer Rembrandt, Picasso en Karel Appel en zijn met hulp van de BankGiro Loterij verworven.

Máxima was eerder dit jaar ook al eens in het Mauritshuis. Toen was ze er samen met de Argentijnse first lady Juliana Awada.