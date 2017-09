Koning Willem-Alexander heeft woensdag op Paleis Noordeinde Reinout Vos beëdigd tot ambassadeur in Bosnië-Herzegovina. Vos krijgt Sarajevo als standplaats

Vos was eerder plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Genève. In juli stemde de ministerraad in met zijn benoeming tot ambassadeur.