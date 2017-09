THE BOTTOM – Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmorgen bliksembezoeken gebracht aan de door orkaan Irma getroffen bovenwindse eilanden Saba en Sint-Eustatius. De koning reisde per helikopter vanaf Sint-Maarten en maakte van de mogelijkheid gebruik om bij het overvliegen van de eilanden vanuit de geopende deur al te kijken naar de schade die de orkaan vorige week heeft aangericht.

“De koning is vanaf de luchthaven meteen naar de brandweerkazerne in The Bottom gereden en heeft onderweg al het een ander kunnen zien”, aldus gezaghebber Jonathan Johnson van Saba, die Willem-Alexander en minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken rondleidde. “De koning was verrast dat er zoveel was opgeruimd. ‘Is hier een orkaan geweest?’ vroeg hij, maar we zijn sinds vorige week donderdag met man en macht aan het werk gegaan.”

In de hoofdplaats van Saba ontmoette koning en minister slachtoffers van het natuurgeweld. “Mensen die hun huis zijn kwijt geraakt en een Sabaans gezin dat gisteren uit Sint-Maarten is teruggekomen. De koning heeft vooral geluisterd en gevraagd naar de ervaringen van de mensen.” De Sabanen die de straat op kwamen om hem te zien, wilden vooral dat hij de groeten deed aan zijn moeder prinses Beatrix. “Die is hier niet vergeten.”

Niet vergeten

De koning kreeg van het eilandbestuur te horen dat er nu naarstig wordt gezocht naar alternatieve distributie-en transportkanalen. “Tot nu toe liep alles via Sint-Maarten, maar dat kan voorlopig niet meer”, stelde Johnson. “We kijken nu verder. Volgende week komt er al een schip met bouwmaterialen uit Puerto Rico.” Maar ook hulp uit Nederland is nodig. “We moeten niet worden vergeten.”

Bij de wederopbouw is strenge handhaving van de bouwvoorschriften noodzakelijk, aldus de gezaghebber. “We zijn na orkaan Lenny anders gaan bouwen. Die investering heeft zich nu uitbetaald in minder schade bij Irma. Daar moeten we ons aanhouden.”

Vanaf Saba vloog het gezelschap naar Sint-Eustatius en vandaar via Sint-Maarten naar Nederland.