LONDEN – De vrouw die dinsdag werd gearresteerd voor het rondsnuffelen op de school van prins George is weer op vrije voeten. Ze werd volgens Britse media op borgtocht vrijgelaten.

De ongewenste entree van de vrouw zorgde woensdag voor behoorlijk wat opschudding in Engeland toen bleek dat de beveiliging van de Thomas’s Battersea School in Zuid-Londen te wensen overliet. De politie en Kensington Palace lieten direct weten dat de beveiliging wordt opgeschroefd. Op wat voor manier dat gebeurt, is niet bekend.

De veertigjarige vrouw is op het politiebureau ondervraagd. Ze zou zijn geobsedeerd door de ouders van George, prins William en Catherine. Het jonge prinsje was overigens niet op school toen de vrouw daar rondliep. Hij was intussen naar huis omdat hij in de eerste periode halve dagen naar school gaat om te wennen.

Donderdag werd George niet door zijn vader of moeder naar school gebracht. William moest naar Liverpool voor een reeks bezoeken en Kate heeft vanwege haar zwangerschap nog steeds last van ochtendmisselijkheid. George arriveerde in een zwarte Range Rover met een onbekende man achter het stuur. De auto werd gevolgd door een tweede Range Rover, waar een politieagent in reed.