Prinses Laurentien bij musical in De Efteling

KAATSHEUVEL – Prinses Laurentien heeft zaterdag de première bijgewoond van Sprookjessmokkelaar de musical. Die is te zien in het theater van De Efteling. Laurentien schreef samen met Paul van Loon het kinderboek waarop de musical is gebaseerd.

In Sprookjessprokkelaar de musical gaat het meisje Sterre op zoek naar de sprookjesbibliotheek. Laurentien en Paul, bekend van de boeken over Dolfje Weerwolfje en De Griezelbus, schreven het boek in 2014.

Bij de première in het sprookjespark waren volgens het AD veel bekende Nederlanders, zoals musicalster Stanley Burleson. Ook Bridget Maasland en Yvon Jaspers waren in Kaatsheuvel.

Sprookjessprokkelaar de musical is tot begin maart te zien in De Efteling.