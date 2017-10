Prins Constantijn stopt als lid van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam. Hij zwaait af na een volledige termijn van tweemaal vier jaar lid, laat het museum weten.

Museumdirecteur Beatrix Ruf prijst prins Constantijn voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren. “Ik vond Constantijn een bevlogen discussiepartner in het denken over de toekomst van het instituut museum, en de relatie die het kan en moet hebben met de samenleving en de levens van mensen.”

Vanwege zijn verdiensten voor het museum is Constantijn benoemd tot ‘honorary chairman’ van het Stedelijk.