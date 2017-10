Edward en Sophie in trainingskamp Brunei

BANDAR SERI BEGAWAN – De Britse prins Edward en echtgenote Sophie hebben vrijdag hun vrije morgen in Brunei gebruikt om een bezoek te brengen aan het Britse jungletrainingskamp in Seria. Daar worden Britse militairen opgeleid om te vechten en te overleven in het oerwoud.

In Seria kregen de graaf en gravin van Wessex demonstraties te zien van het 2nd Battallion Royal Gurkha Rifles en van de koninklijke luchtmacht van Brunei. Edward en Sophie zijn in het sultanaat op het eiland Borneo als vertegenwoordigers van koningin Elizabeth bij het gouden regeringsjubileum van sultan Hassanal Bolkiah.

Op de luchthaven van Bandar Seri Begawan was het een drukte van jewelste. De ene na de andere Maleisische sultan meldde zich voor het galadiner dat vrijdagavond wordt gehouden in het immense paleis van Hassanal Bolkiah. Zo arriveerden de sultans van Perak, Terengganu en Selangor in Brunei.

Dennis

De sultan van Johor werd bij vertrek uitgezwaaid door dochter prinses Aminah en haar uit Lisse afkomstige Nederlandse echtgenoot Dennis, zo meldde het Royal Press Office van de Maleisische deelstaat.

De jubilerende sultan had vrijdag ontmoetingen met een aantal van zijn buitenlandse gasten, onder wie de premiers van Singapore en Maleisië die ook bij het feest aanwezig zijn.