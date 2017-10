APELDOORN – Pieter van Vollenhoven mist in het nieuwe regeerakkoord plannen over het verbeteren van het toezicht op het naleven van regels. “Het is teleurstellend dat in het regeerakkoord niets wordt gezegd over de negatieve consequenties van de zelfregulering en het falend toezicht”, aldus Van Vollenhoven op Twitter. “In bijna alle onafhankelijke onderzoeken is immers sprake van een bewust overtreden van de regels en een gebrekkig dan wel afwezig overheidstoezicht.”

In september had Van Vollenhoven de onderhandelende partijen nog voorgehouden beter te letten op het overheidstoezicht. “Nieuw kabinet moet meer aandacht besteden aan efficiënt overheidstoezicht. Men dacht: geen betuttelde overheid, maar gesjoemel is het gevolg”, aldus Van Vollenhoven.

In die tijd speelde ook het schandaal met het in eieren aangetroffen verboden en potentieel giftige fipronil. Daarbij wees de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit steeds op de eigen verantwoordelijkheid van de pluimveesector. “Overheidsinspecties moeten juist controleren of zelfregulering in de praktijk wordt waargemaakt. Nu valt dat immers zéér te betwijfelen”, merkte hij zuur op.

Van Vollenhoven, initiator en eerste voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, hamert al jaren op beter toezicht en op duidelijker richtlijnen voor verantwoordelijkheden. Die boodschap is echter niet verwerkt in de plannen voor het nieuw te vormen kabinet.