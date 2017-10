LONDEN – Voor prins Bernhard is een droom uitgekomen. Hij is erin geslaagd met zijn razendsnelle sloep Waterdream s-850 Speedster van Vlissingen over de Noordzee en de Theems naar Londen te varen. De tocht deze week, waaraan ook zoon Samuel (13) deelnam, duurde 7 uur en 40 minuten, inclusief twee keer tanken. Een record, aldus de prins die zaterdag een kort filmpje van het avontuur op Instagram en Linkedin plaatste.

“Bij de start van de reis was het echt keihard werken. De wind en de golven stonden recht op onze koers. Iedere golf moest bedwongen worden”, zo liet de ondernemer-prins weten. De filmbeelden getuigden daar ook van en het was een wonder dat niemand ziek over de reling hing.

De Waterdream volgde vanaf Vlissingen de kustlijn om pas bij Frankrijk de oversteek naar Engeland te maken. “Vanaf het stuk bij Frankrijk ging de wind wat liggen en kon de snelheid omhoog”, aldus Bernhard. Zijn ‘waterdroom’ kan een snelheid halen van 80 kilometer per uur, een snelheid die het opvaren van de Theems tot een spektakelstuk maakte.

Voor Bernhard, oprichter en eigenaar van Waterdream, dat aluminium sloepen bouwt, was het naar eigen zeggen vooral belangrijk om te laten zien dat “deze speciale uitvoering van de Waterdream naast een gezellige sloep en waterskiboot ook uitermate zeewaardig is en extreme weersomstandigheden aankan.”