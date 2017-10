PUERTO MADRYN – Koningin Máxima en het koninklijk gezin zijn onvindbaar. Althans voor de plaatselijke redactie van de Argentijnse krant El Chubut. Die moest donderdag op zijn webpagina ruiterlijk toegeven geen idee te hebben waar de Oranjes tijdens hun vakantie bij het schiereiland Valdés verblijven. ”Niemand heeft ze gezien, niemand heeft nieuws”, aldus El Chubut.

Twee dagen geleden konden Argentijnse media nog melden dat koningin en koning met hun drie dochters met een privétoestel op het vliegveld van Puerto Madryn waren aangekomen na een kort verblijf in het noorden van Argentinië, in de provincie Corrientes. ”Er waren drie busjes, en de koning bestuurde er daar één van”, aldus de landelijk overgenomen berichtgeving.

De burgemeester van Puerto Madryn, Ricardo Sastre, twitterde een welkomstwoord aan het koninklijke gezelschap dat de herfstvakantie in Máxima’s geboorteland doorbrengt. ”Er kwam geen reactie. Het is echt een privéreis”, stelde de krant El Chubut vast.

De Argentijnen zijn dat eigenlijk niet gewend. Wanneer president Mauricio Macri op vakantie gaat, zijn de al of niet officiële fotografen nooit ver weg. Koning Willem-Alexander heeft echter andere ideeën over hoe hij zijn vakanties wil doorbrengen. ”We hebben geen accurate informatie over de verblijfplaats van de koninklijke familie”, schreef El Chubut. Ongetwijfeld tot groot genoegen van de koning.